Обгоняя Афганистан: 30% территории Украины опасны

174 тыс. кв. км, или около 30% территории Украины, подверглись боевым действиям и требуют обследования и очистки от взрывоопасных предметов, оставленных оккупантами. Таким образом, Украина является самой заминированной территорией в мире, опережая Афганистан и Сирию.

Об этом сообщил аналитический центр GLOBSEC.

Территорию, нуждающуюся в разминировании, до сих пор очень трудно оценить или даже получить доступ к ней, поскольку боевые действия все еще продолжаются: около 18% территории Украины остается под оккупацией.

Харьковская и Херсонская области остаются наиболее загрязненными регионами из всех освобожденных территорий, поскольку российские войска присутствовали там в течение более продолжительного периода времени. Характер проблемы разминирования отличается от ситуации до февраля 2022: во-первых, боевые действия были более тяжелыми и длительными; во-вторых, было развернуто гораздо больше взрывоопасных боеприпасов, и наконец площадь потенциально загрязненной территории увеличилась в 10 раз.

Отмечается, что российские войска "изощренные" в установлении минных ловушек: они устанавливают устройства на животных, трупы, а также двойные и тройные мины-ловушки на дорогах, полях и в лесах. Россияне также намеренно выбирают для минирования сельскохозяйственные угодья, чтобы исключить их использование.

Темпы работ по разминированию очень медленные. С февраля 2015 г. 16 000 кв. км в Донецкой и Луганской областях нуждались в очистке, из которых 7000 кв. км на подконтрольных Украине территориях.

Фактический размер территорий, очищенных в 2015-2021 годах, составил 414,56 кв. км (что составляет всего 5,9% потенциально загрязненных территорий на подконтрольных территориях и 2,5% потенциально загрязненных территорий как на подконтрольных, так и на неподконтрольных территориях). Все операторы вместе очищали в среднем 64 кв. км в год, причем большую часть работы выполняли специальные службы Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Международные неправительственные операторы (HALO Trust, DDG и FSD) вместе взятые очищали в среднем 1,89 кв. км в год.

Напомним, Украина нуждается в международной помощи в разминировании территорий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения, отметил министр аграрной политики и продовольствия: 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения заминировано, сейчас обследовано только 17,5% территорий, из них 57 тыс. га – сельскохозяйственного назначение.