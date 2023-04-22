Минагрополитики просит G7 помочь разминировать сельхозземли

Украина нуждается в международной помощи в разминировании территорий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения, подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия.

Об этом Николай Сольский сказал в ходе проходящего в Японии онлайн-выступления на заседании министров сельского хозяйства стран G7, передает пресс-служба Минагрополитики.

В Украине сейчас 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения заминировано, сейчас обследовано только 17,5% территорий, из них 57 тыс. га – сельскохозяйственного назначения.

“Процесс разминирования освобожденных территорий не прекращается. Но этот процесс сложен и растянется на десятилетия. На сегодняшний день в Украине разминирование проводят более 2600 саперов из государственных и частных структур. С такой мощностью нам понадобится более 20 лет, чтобы очистить только земли сельскохозяйственного назначения”, - подчеркнул Сольский.

Он подчеркнул, что есть острая потребность в специальной технике: сапер вручную очищает 15-20 кв. м в сутки, а техника – 6 кв. км, и при этом сохраняется максимальная безопасность для саперов.

Международная поддержка ускорит процесс разминирования и сохранит жизнь украинцев, вынужденных ежедневно рисковать: по словам министра, среди аграриев есть такие, которые не ждут, пока до них дойдет очередь по разминированию, и некоторые фермеры металлоискателями сами разминируют поля.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Украине понадобится более 10 лет, чтобы разминировать сельскохозяйственные угодья. Россия тотально минирует территории, есть огромное количество ловушек в домах и объектах критической инфраструктуры, даже в детских комнатах и школах.