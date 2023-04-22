Мінагрополітики просить G7 допомогти розмінувати сільгоспземлі

Україна потребує міжнародної допомоги в розмінуванні територій, в тому числі земель сільськогосподарського призначення, наголосив міністр аграрної політики та продовольства.

Про це Микола Сольський сказав під час онлайн-виступу на засіданні міністрів сільського господарства країн G7, яке проходить у Японії, передає пресслужба Мінагрополітики.

В Україні зараз 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення заміновано, наразі обстежено лише 17,5% територій, з них 57 тис. га – сільськогосподарського призначення.

“Процес розмінування звільнених територій не припиняється. Але цей процес складний і розтягнеться на десятиліття. На сьогодні в Україні розмінування проводять більше 2600 саперів з державних і приватних структур. З такою потужністю нам знадобиться більше 20 років, щоб очистити лише землі сільськогосподарського призначення”, - наголосив Сольський.

Він підкреслив, що є гостра потреба в спеціальній техніці: сапер вручну очищає 15-20 кв. м на добу, а техніка– 6 кв. км, і при цьому зберігається максимальна безпечність для саперів.

Міжнародна підтримка пришвидшить процес розмінування та збереже життя українців, які змушені щоденно ризикувати: за словами міністра, серед аграріїв є такі, які не чекають, поки до них дійде черга з розмінування, й деякі фермери металошукачами самі розміновують поля.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україні знадобиться більш як 10 років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя. Росія тотально мінує території, є величезна кількість пасток в будинках і на об'єктах критичної інфраструктури, навіть у дитячих кімнатах та школах.