Розмінування сільськогосподарських угідь України потребуватиме понад 10 років

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україні знадобиться більш як 10 років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"На сьогоднішній день ми зіткнулися з великою проблемою, яку нам продовжує залишати ворог – це тотальне замінування територій, і чим триваліший час ворог знаходиться на тій чи іншій тимчасово-окупованій території, тим більша площа замінування. Більш того, ми стикаємося з величезною кількістю пасток, як в будинках, так і на об'єктах критичної інфраструктури. Навіть у дитячих кімнатах та школах. Також мінуються лінії електропередач і газогони", – підкреслив міністр.

Він додав, що наразі заміновано близько 30% території України. Зважаючи на це, в МВС створили Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування.

"Ми уже практично закінчуємо підготовку додатково ще 400 наших саперів, які розпочнуть роботу вже у червні-липні. І набираємо зараз ще додатково 500 осіб, які також після відповідного навчання будуть готові до виконання своїх обов'язків", – сказав Клименко.

Міністр зауважив, що наразі усі сили МВС залучені до розмінування території України. Це і підрозділи ДСНС, Національної поліції України та підрозділи саперів Національної гвардії.

"ДСНС розміновано, обстежено та очищено 800 квадратних кілометрів. Люди цілодобово знаходяться на цих територіях, аби в найшвидші терміни розмінувати їх. Так, ДСНС знешкоджено 350 тис. вибухонебезпечних предметів, Національною поліцією – 210 тис., а Національною гвардією – 27 тис.", - зазначив Клименко.

Як заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, для гуманітарного розмінування українських територій потрібно в десятки разів більше фахівців, підготовлених за міжнародними стандартами, аніж працює сьогодні. Тому уряд розраховує, що країни-партнери допоможуть із навчанням саперів.

"В Україні потенційно забрудненими є близько 174 тис. квадратних кілометрів землі. Це земля, яка є джерелом їжі для близько 81 мільйона людей у всьому світі. Це надзвичайно великий обсяг роботи, виконати яку Україна може лише за умов надзвичайно ефективної організації і лише за допомоги світової спільноти", - зазначила Свириденко.

За її словами, наразі розроблено план заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення. Визначено економічно пріоритетні регіони, затверджено мапу потенційно небезпечних територій, чіткі та прозорі критерії черговості робіт з розмінування. Усього заплановано обстежити та розмінувати 470 тисяч гектарів сільгоспземель.

Найбільша площа забруднених земель на півдні і сході України. В Херсонській області треба обстежити більше 208 тисяч гектарів, в Харківській області – майже 160 тисяч гектарів, а в Миколаївській – більше 85 тисяч гектарів.

На все це потрібні чималі кошти. За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування може коштувати 37,4 млрд доларів. Лише на першочергові потреби з обстеження та пріоритетного розмінування земель сільськогосподарського призначення за попередніми оцінками необхідно 1,5 мільярди доларів США.

Зазначимо, в Україні стартував проєкт, покликаний залучити світові компанії, що мають передові технології в галузі протимінної діяльності, до розмінування території нашої держави.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко та американський інвестор Говард Баффет домовились про гуманітарне розмінування українських земель за допомогою новітніх технологій. Сапери почнуть використовувати спеціальні протимінні дрони.