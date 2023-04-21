Разминирование сельскохозяйственных угодий Украины потребует более 10 лет

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Украине понадобится более 10 лет, чтобы разминировать сельскохозяйственные угодья.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"На сегодняшний день мы столкнулись с большой проблемой – это тотальное заминирование территорий, и чем дольше враг находится на той или иной временно-оккупированной территории, тем больше площадь заминирования. Более того, мы сталкиваемся с огромным количеством ловушек, как в домах, так и на объектах критической инфраструктуры. Даже в детских комнатах и школах", - подчеркнул министр.

Он добавил, что в настоящее время заминировано около 30% территории Украины. Учитывая это, в МВД создали Международный координационный центр по гуманитарному разминированию.

"Мы уже практически заканчиваем подготовку дополнительно еще 400 наших саперов, которые начнут работу уже в июне-июле. И набираем сейчас еще дополнительно 500 человек, которые после соответствующего обучения будут готовы к выполнению своих обязанностей", - сказал Клименко.

Министр отметил, что все силы МВД привлечены к разминированию территории Украины. Это подразделения ГСЧС, Национальной полиции Украины и подразделения саперов Национальной гвардии.

"ГСЧС разминировано, обследовано и очищено 800 квадратных километров. Люди круглосуточно находятся на этих территориях, чтобы в кратчайшие сроки разминировать их. Так, ГСЧС обезврежено 350 тыс. взрывоопасных предметов, Национальной полицией - 210 тыс., а Национальной гвардией - 2"., – отметил Клименко.

Как заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, для гуманитарного разминирования украинских территорий нужно в десятки раз больше специалистов, подготовленных по международным стандартам, чем сегодня. Поэтому правительство рассчитывает, что страны-партнеры помогут с обучением саперов.

"В Украине потенциально загрязнены около 174 тыс. квадратных километров земли. Это земля, которая является источником пищи для около 81 миллиона людей во всем мире. Это чрезвычайно большой объем работы, выполнить которую Украина может только при чрезвычайно эффективной организации и только при помощи мирового сообщества", - отметила Свириденко.

По ее словам, в настоящее время разработан план мероприятий по разминированию земель сельскохозяйственного назначения. Определены экономически приоритетные регионы, утверждена карта потенциально опасных территорий, четкие и прозрачные критерии очередности работ по разминированию. Всего планируется обследовать и разминировать 470 тысяч гектаров сельхозземель.

Самая большая площадь загрязненных земель на юге и востоке Украины. В Херсонской области нужно обследовать более 208 тысяч гектаров, в Харьковской области – около 160 тысяч гектаров, а в Николаевской – более 85 тысяч гектаров.

На все это требуются немалые средства. По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию может стоить 37,4 млрд долларов. Только на первоочередные нужды по обследованию и приоритетному разминированию земель сельскохозяйственного назначения по предварительным оценкам необходимо 1,5 миллиарда долларов США.

Отметим, в Украине стартовал проект, призванный привлечь мировые компании, имеющие передовые технологии в области противоминной деятельности, к разминированию территории нашего государства.

Напомним, ранее Юлия Свириденко и американский инвестор Говард Баффет договорились о гуманитарном разминировании украинских земель с помощью новейших технологий. Саперы начнут использовать специальные противоминные дроны.