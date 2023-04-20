Отечественную машину для разминирования опробовали в Днепропетровской области (ВИДЕО)

В Кривом Роге Днепропетровской области приступили к испытаниям минного тральника, который на основе старого экскаватора разработали местные специалисты.

Об этом сообщил телеканал "Первый городской".

Машина оснащена специальным навесным металлическим оборудованием, применяемым для обнаружения и обезвреживания мин. При разработке ориентировались на американские технологии разработки

На проектирование и создание потратили около четырех месяцев, над проектом работало 30 специалистов. При работе на минном поле тральщик может развивать скорость от одного до двух километров в час.

"Молотки на цепях имеют силу удара от 1500 до 1700 кг. Для подрыва противотанковой мины достаточно 150 кг. Если мина будет зарыта достаточно глубоко, то силы удара будет достаточно, чтобы она сработала. К тому же эти молотки расположены далеко от щита, почти за 2 метра – это обеспечивает более безопасную работу оператора и самой установки», – рассказал главный конструктор-разработчик минного тральщика Виталий.

Кроме того, машину оснастили камерами наблюдения, что позволит оператору видеть происходящее вокруг.

Вторжение РФ повлекло за собой создание в Украине крупнейшего минного поля в мире. Площадь заминирования составляет 250 тысяч квадратных километров. При этом в стране непрерывно проводятся работы по разминированию. Для безопасности граждан ГСЧС создали интерактивную карту территорий, которые могут быть загрязнены взрывоопасными предметами.