Вітчизняну машину для розмінування випробували в Дніпропетровській області (ВІДЕО)

В Кривому Розі Дніпропетровської області розпочали випробування мінного тральника, який на основі старого екскаватора розробили місцеві фахівці.

Про це повідомив телеканал "Первый городской".

Машина оснащена спеціальним навісним металевим обладнанням, яке застосовується для виявлення та знешкодження мін. При розробці орієнтувалися на американські технології розробки

На проєктування та створення витратили близько чотирьох місяців, над проєктом працювали 30 спеціалістів. Під час роботи на мінному полі тральщик може розвивати швидкість від одного до двох км на годину.

"Молотки на ланцюгах мають силу удару від 1500 до 1700 кг. Для підриву протитанкової міни достатньо 150 кг. Якщо міна буде закопана достатньо глибоко, то сили удару буде достатньо, щоб вона спрацювала. До того ж ці молотки розташовані далеко від щита, майже за 2 метри — це забезпечує більш безпечну роботу оператора і самої установки", – розповів головний конструктор-розробник мінного тральщика Віталій.

Крім того, машину оснастили камерами спостереження, що дозволить оператору бачити все, що відбувається довкола.

Вторгнення РФ спричинило створення в Україні найбільшого мінного поля у світі. Площа замінування наразі складає 250 тисяч квадратних кілометрів. При цьому в країні безупинно проводять роботи з розмінування. Для безпеки громадян ДСНС створили інтерактивну мапу територій, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.