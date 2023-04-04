Повне розмінування України оцінили в $37 мільярдів: про які обсяги допомоги домовлено вже

За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування в Україні буде коштувати 37,4 мільярда доларів, зазначив на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба уряду.

"Лише потреби на поточний рік сягають понад 397 мільйонів доларів. Вдячні всім, хто допомагає. Європейський союз, США, Канада та Японія сьогодні є лідерами в підтримці гуманітарного розмінування. Залучено 16 мільйонів доларів міжнародної технічної допомоги, є попередні домовленості про ще 73 мільйонів доларів", - зазначив очільник уряду.

Він закликав партнерів України до активної взаємодії на цьому напрямку. Зокрема, за словами Шмигаля, перспективним є формат патронату країн "Великої сімки" над замінованими українськими регіонами.

"Адже гуманітарне розмінування сприятиме поверненню життя на деокуповані території та дозволить реалізовувати інші проекти відновлення, зокрема критичної та транспортної інфраструктури", - додав прем'єр.

Зазначимо, що вартість лише пріоритетного розмінування сільськогосподарських земель в Світовому банку нині оцінюють у суму близько 1,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, що загальна площа забрудненої вибухонебезпечними предметами частини України оцінюється в 174 тисячі квадратних кілометрів. Фактично ж безпосередньо забруднених територій може виявитись близько 10% від згаданої площі. Втім, наразі уряд затвердив план розмінування лише 4,7 тисячі гектарів земель сільгосппризначення.

Як заявив у вівторок Шмигаль, влада розуміє необхідність змінити темпи розмінування і розпочне реалізацію нової державної політики в цій галузі, зокрема зі створенням ринку послуг із розмінування та конкуренцією між операторами розмінування. Крім того, буде створено Державний центр гуманітарного розмінування.