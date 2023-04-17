Фермы на деоккупированных территориях могут обанкротиться из-за невозможности разминирования

Молочные хозяйства деоккупированных и прифронтовых областей без разминирования не смогут заготовить грубые корма и будут вынуждены существенно сокращать или и вовсе закрывать молочное направление.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

По словам фермеров, это приведет к потере рабочих мест, потере инвестиций, что является критическим фактором в молочном скотоводстве, потере бюджетных поступлений и потере продовольственной безопасности и экспортного потенциала.

"Хозяйства, которые полгода и более физически не могли осуществлять хозяйственную деятельность, не могут оплатить услуги по разминированию и рискуют быть обреченными на банкротство, ведь потеряли 30-70% своих молочных стад, подверглись значительным разрушениям производственных помещений, складов, сельскохозяйственной техники, из-за пожаров потеряли потенциальный урожай или не собрали ни гектара из-за заминирования", - говорится в сообщении.

Ни одно из хозяйств, требующих разминирования, не сможет оплатить разминирование от 24 до 150 тыс. грн/га.

Средняя урожайность пшеницы в 2022 году составила 4 т/га, средняя цена фуражной пшеницы за I квартал 2023 года - 6 тыс. грн/т, то есть с 1 га пшеницы фермеры потенциально могли бы получили те же 24 тыс. грн, сообщает Ассоциация.

Напомним, временный запрет на экспорт молочной продукции через Польшу болезненно бьет по молочной отрасли Украины, на границе собралась очередь из машин, которые прошли украинскую таможню и не могут попасть на польскую территорию.