Випереджаючи Афганістан: 30% території України небезпечні

174 тис. кв. км, або близько 30% території України, зазнали бойових дій й потребують обстеження та очищення від вибухонебезпечних предметів, залишених окупантами. Таким чином, Україна є найбільшою замінованою територією у світі, випереджаючи Афганістан і Сирію.

Про це повідомив аналітичний центр GLOBSEC.

Територію, що потребує розмінування, досі дуже важко оцінити або навіть отримати доступ до неї, оскільки бойові дії все ще тривають: близько 18% території України залишається під окупацією.

Харківська і Херсонська області залишаються найбільш забрудненими регіонами з усіх звільнених територій, оскільки російські війська були присутні там протягом більш тривалого періоду часу. Характер проблеми розмінування відрізняється від ситуації до лютого 2022 року: по-перше, бойові дії були важчими і тривалішими; по-друге, було розгорнуто набагато більше вибухонебезпечних боєприпасів, і, нарешті, площа потенційно забрудненої території збільшилася в 10 разів.

Зазначається, що російські війська «винахідливі» у встановленні мінних пасток: вони встановлюють пристрої на тварин, трупи, а також подвійні і потрійні міни-пастки на дорогах, полях і в лісах. Росіяни також навмисно обирають для розмінування сільськогосподарські угіддя, щоб унеможливити їх використання.

Темпи робіт з розмінування дуже повільні. З лютого 2015 року 16 000 кв. км у Донецькій і Луганській областях потребували очищення, з яких 7000 кв. км на підконтрольних Україні територіях.

Фактичний розмір територій, очищених у 2015-2021 роках, становив 414,56 кв. км (що становить лише 5,9% потенційно забруднених територій на підконтрольних територіях і 2,5% потенційно забруднених територій як на підконтрольних, так і на непідконтрольних територіях). Усі оператори разом очищали в середньому 64 кв. км на рік, причому більшу частину роботи виконували спеціальні служби Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ. Міжнародні неурядові оператори (HALO Trust, DDG і FSD) разом узяті очищали в середньому 1,89 кв. км на рік.

Нагадаємо, Україна потребує міжнародної допомоги в розмінуванні територій, в тому числі земель сільськогосподарського призначення, наголосив міністр аграрної політики та продовольства: 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення заміновано, наразі обстежено лише 17,5% територій, з них 57 тис. га – сільськогосподарського призначення.