В Херсонской области гражданские снова подорвались на мине: в ОВА рассказали о последствиях

Автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую мину в карьере вблизи Тягинки Херсонской области. В результате взрыва погиб один человек.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Еще один мужчина получил тяжелые травмы. С ожогами и ранениями лица, рук и ног мужчину госпитализировали. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

В ОВА в очередной раз напомнили о запрете передвигаться по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники.

Напомним, 8 апреля в результате подрыва на взрывоопасных предметах в Харьковской области пострадали двое гражданских.