- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Херсонской области гражданские снова подорвались на мине: в ОВА рассказали о последствиях
Автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую мину в карьере вблизи Тягинки Херсонской области. В результате взрыва погиб один человек.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Еще один мужчина получил тяжелые травмы. С ожогами и ранениями лица, рук и ног мужчину госпитализировали. В настоящее время врачи борются за его жизнь.
В ОВА в очередной раз напомнили о запрете передвигаться по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 8 апреля в результате подрыва на взрывоопасных предметах в Харьковской области пострадали двое гражданских.