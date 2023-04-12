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Происшествия
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В Херсонской области гражданские снова подорвались на мине: в ОВА рассказали о последствиях

В Херсонской области гражданские снова подорвались на мине: в ОВА рассказали о последствиях
В Херсонской области гражданские снова подорвались на мине.

Автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую мину в карьере вблизи Тягинки Херсонской области. В результате взрыва погиб один человек.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Еще один мужчина получил тяжелые травмы. С ожогами и ранениями лица, рук и ног мужчину госпитализировали. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

В ОВА в очередной раз напомнили о запрете передвигаться по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники.

Напомним, 8 апреля в результате подрыва на взрывоопасных предметах в Харьковской области пострадали двое гражданских.

Автор:
Нина Комащенко