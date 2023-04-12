Оккупанты обстреляли порт и предприятия Херсонской области: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 11 апреля 35 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 35 обстрелов, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 5 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, церковь, линию электропередач, территорию порта в городе Херсоне, предприятия в селе Днепровское и Бериславе", - уточнил Прокудин.

По словам главы области, в результате вражеских обстрелов один человек погиб.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 109 человек.

Отметим, накануне в Херсоне оккупанты атаковали территорию медицинского учреждения, музей и админздание, расположенные в Суворовском районе города. В результате обстрелов два человека получили ранения.