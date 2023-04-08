В Харьковской области снова люди подорвались на взрывчатке: в ОВА рассказали о последствиях

Еще двое гражданских пострадали 8 апреля в результате подрыва на взрывоопасных предметах в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В городе Изюм на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Госпитализирована с минно-взрывной травмой", - отметил он.

Также, по его словам, в пгт Слобожанское мужчина подорвался и получил тяжелую травму при попытке разобрать неизвестный предмет.

Пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь.

Синегубов еще раз призывал быть очень внимательными и осторожными, не посещать леса, поля, берега водоемов, не выходить на обочину дорог. Также нужно воздерживаться от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий.

"В случае обнаружения какого-либо предмета похожего на взрывоопасный ни в коем случае нельзя прикасаться к нему, пытаться переместить или разобрать. Необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать специалистов ГСЧС или сообщить Нацполиции", - добавил он.

Харьковская область до сих пор остается одним из самых заминированных регионов страны. Так, только 7 апреля на Харьковщине в Чугуевском районе произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего три человека получили ранения.