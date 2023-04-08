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В Харьковской области снова люди подорвались на взрывчатке: в ОВА рассказали о последствиях
Еще двое гражданских пострадали 8 апреля в результате подрыва на взрывоопасных предметах в Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В городе Изюм на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Госпитализирована с минно-взрывной травмой", - отметил он.
Также, по его словам, в пгт Слобожанское мужчина подорвался и получил тяжелую травму при попытке разобрать неизвестный предмет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь.
Синегубов еще раз призывал быть очень внимательными и осторожными, не посещать леса, поля, берега водоемов, не выходить на обочину дорог. Также нужно воздерживаться от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий.
"В случае обнаружения какого-либо предмета похожего на взрывоопасный ни в коем случае нельзя прикасаться к нему, пытаться переместить или разобрать. Необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать специалистов ГСЧС или сообщить Нацполиции", - добавил он.
Харьковская область до сих пор остается одним из самых заминированных регионов страны. Так, только 7 апреля на Харьковщине в Чугуевском районе произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего три человека получили ранения.