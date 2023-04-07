В Харьковской области произошел взрыв в поле: три человека ранены

В Харьковской области в Чугуевском районе произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего три человека получили ранения. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что инцидент произошел в поле возле села Николаевка Чкаловской общины. В результате взрыва двое мужчин и женщина получили ранения разной степени тяжести.

Сейчас обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

Спасатели просят жителей региона быть внимательными, не двигаться по неизвестным или непроверенным грунтовым дорогам и не трогать какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Также в ГСЧС призывают не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под оккупацией.

При обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщить о находке в ГСЧС или Нацполицию.