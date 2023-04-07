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Россияне обстреляли Харьковщину, погиб мужчина
Российские войска продолжают обстреливать пограничные города и села Харьковской области. Сегодня во время очередного обстрела погиб гражданский мужчина.
Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.
По его информации, обстрел произошел около 14:30. Во вражеский огонь попало село Борисовка Харьковского района. В результате этого обстрела погиб 39-летний гражданский мужчина.
За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения вел обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате обстрелов Купянска повреждено частное домохозяйство, произошел пожар. В селе Кучеривка Купянского района получил ранение и был госпитализирован 65-летний гражданский мужчина.