Россияне обстреляли Харьковщину, погиб мужчина

Российские войска продолжают обстреливать пограничные города и села Харьковской области. Сегодня во время очередного обстрела погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

По его информации, обстрел произошел около 14:30. Во вражеский огонь попало село Борисовка Харьковского района. В результате этого обстрела погиб 39-летний гражданский мужчина.

За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения вел обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

В результате обстрелов Купянска повреждено частное домохозяйство, произошел пожар. В селе Кучеривка Купянского района получил ранение и был госпитализирован 65-летний гражданский мужчина.