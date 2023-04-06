Захватчики обстреляли приграничные населенные пункты Харьковщины: есть разрушение гражданской инфраструктуры

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под вражескими ударами находились мирные жители и гражданская инфраструктура в Купянске, Кучеровке, Двухлетней, Удах, Ветеринарном, Липцах, Казачьей Лопани и других населенных пунктах.

В результате обстрелов Купянска повреждено частное домохозяйство, произошел пожар. В селе Кучеривка Купянского района получил ранение и был госпитализирован 65-летний гражданский мужчина.

В селе Довгенькое Купянского района обстрелами повреждены 2 частных здания.

В селе Богуславка Изюмского района в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере 4 частных здания.

Кроме того, в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. Пиротехническими подразделениями ГСЧС за сутки обследовано более 7 га территории и обезврежено 190 взрывоопасных предметов.

Накануне из минометов и артиллерии враг обстреливал населенные пункты Золочевской общины Богодуховского района. В селе Одноробовка повреждены жилые дома, гараж и частный автомобиль.