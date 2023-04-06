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Захватчики обстреляли приграничные населенные пункты Харьковщины: есть разрушение гражданской инфраструктуры
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, под вражескими ударами находились мирные жители и гражданская инфраструктура в Купянске, Кучеровке, Двухлетней, Удах, Ветеринарном, Липцах, Казачьей Лопани и других населенных пунктах.
В результате обстрелов Купянска повреждено частное домохозяйство, произошел пожар. В селе Кучеривка Купянского района получил ранение и был госпитализирован 65-летний гражданский мужчина.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В селе Довгенькое Купянского района обстрелами повреждены 2 частных здания.
В селе Богуславка Изюмского района в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере 4 частных здания.
Кроме того, в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. Пиротехническими подразделениями ГСЧС за сутки обследовано более 7 га территории и обезврежено 190 взрывоопасных предметов.
Накануне из минометов и артиллерии враг обстреливал населенные пункты Золочевской общины Богодуховского района. В селе Одноробовка повреждены жилые дома, гараж и частный автомобиль.