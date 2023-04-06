Оккупанты выпустили 151 снаряд по Херсонщине: есть попадания в многоквартирные дома

Российские оккупационные войска в течение суток 5 апреля 42 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 42 обстрела, выпустив 151 снаряд.

Город Херсон враг обстрелял из тяжелой артиллерии 9 раз.

"Есть попадание в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома; в объекты критической инфраструктуры", – отметил Прокудин.

По словам главы области, есть жертвы среди гражданского населения: один человек получил ранения.

Также с деоккупированной территории области эвакуированы 93 человека.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

5 апреля захватчики снова ударили по двум коммунальным предприятиям Херсона, есть повреждения и разрушения.

За сутки 4 апреля оккупанты 50 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.