В Херсонской области запретили посещать кладбища и ограничили проведение богослужений на Пасху

В Херсонской области из-за минной опасности запретили посещать кладбища. Также в регионе запрещено проведение во время Пасхальных праздников богослужений в церквях во время комендантского часа.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Совет обороны Херсонской области принял решение о запрете посещения кладбищ и мест захоронений, а также о запрете проведения богослужений в церквях во время комендантского часа и скопления населения в период пасхальных праздников", - отметил он.

По его словам, первое решение обусловлено минной опасностью, второе - "коварным врагом", который может воспользоваться скоплением людей и нанести удар из авиации или тяжелой артиллерии.

"В последнее время наблюдается тенденция возвращения людей в дома… Проблема в том, что они возвращаются в зону активных боевых действий. Ситуация доходит до опасного абсурда - правоохранители эвакуируют детей, а в обратном направлении дети возвращаются", - сказал Прокудин.

Он сообщил, что именно поэтому Совет обороны принял решение запретить въезд семей с детьми в ряд населенных пунктов области из-за постоянных вражеских обстрелов. В частности, будет запрещено ездить с детьми в населенные пункты Кизомыс, Велетенское, Береговое, Янтарное, Днепровское, Белозерку, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое и другие.

Кроме того, Совет обороны принял решение продлить еще на месяц разрешение на продажу алкоголя. То есть, в Херсонской области до 15 мая алкоголь будет продаваться с 10:00 до 15:00.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

Так, за сутки 3 апреля оккупанты 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.