Оккупанты выпустили 224 снаряда по Херсонщине: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 3 апреля 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив по населенным пунктам Херсонщины 224 снаряда.

Город Херсон враг обстрелял 4 раза. 10 снарядов попали в жилой квартал города и на территорию медицинского учреждения.

По словам главы области, есть жертвы среди гражданского населения: 1 человек погиб.

Также с деоккупированной территории области эвакуировано 113 человек.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

Так, оккупанты 3 апреля ударили управляемыми авиабомбами по Бериславу Херсонской области. Обошлось без жертв и пострадавших.

За сутки 2 апреля враг 20 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области, выпустив 131 снаряд.