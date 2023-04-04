У Херсонській області заборонили відвідувати кладовища та обмежили проведення богослужінь на Великдень

У Херсонській області через мінну небезпеку заборонили відвідувати кладовища. Також у регіоні заборонено проведення під час Великодніх свят богослужінь у церквах під час комендантської години.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Рада оборони Херсонської області прийняла рішення про заборону відвідування кладовищ та місць поховань, а також заборону проведення богослужінь у церквах під час комендантської години та скупчення населення у період великодніх свят", - зазначив він.

За його словами, перше рішення обумовлене мінною небезпекою, друге - "підступним ворогом", який може скористатися скупченням людей і завдати удару з авіації чи важкої артилерії.

"Останнім часом спостерігається тенденція повернення людей до домівок… Проблема в тому, що вони повертаються у зону активних бойових дій. Ситуація доходить до небезпечного абсурду - правоохоронці звідти евакуюють дітей, а у зворотному напрямку діти повертаються", - сказав Прокудін.

Він повідомив, що саме тому, Рада оборони прийняла рішення заборонити в'їзд родин з дітьми у низку населених пунктів області через постійні ворожі обстріли. Зокрема, буде заборонено їздити з дітьми у населені пункти Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Камишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове та інші.

Крім того, Рада оборони прийняла рішення продовжити ще на місяць дозвіл на продаж алкоголю. Тобто, на Херсонщині до 15 травня алкоголь продаватиметься з 10:00 до 15:00.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Так, за добу 3 квітня окупанти 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.