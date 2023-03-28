У Харкові перед великодніми святами закриють низку кладовищ: названо причину

У Харкові напередодні великодніх свят та поминальних днів закриють для відвідувачів низку кладовищ через високу мінну небезпеку.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише пресслужба міськради.

Він зазначив,що невдовзі буде опублікований перелік кладовищ, куди не можна буде ходити.

"Харків’яни знатимуть, які кладовища можна відвідувати, а які - поки що ні. Є небезпека, що на деяких кладовищах залишилися міни та снаряди. Передусім ми маємо бути обережними, аби зберегти життя людей", - наголосив мер.

Зокрема, через мінну небезпеку наразі заборонено відвідувати міське кладовище №17.

Харківська область і досі залишається одним із найбільш замінованих регіонів країни. Так, лише 27 березня у Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він загинув.