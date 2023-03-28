В Харькове перед пасхальными праздниками закроют ряд кладбищ: названа причина

В Харькове перед пасхальными праздниками и поминальными днями закроют для посетителей ряд кладбищ из-за высокой минной опасности.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет пресс-служба горсовета.

Он отметил, что вскоре будет опубликован список кладбищ, куда нельзя будет ходить.

"Харьковчане будут знать, какие кладбища можно посещать, а какие - пока нет. Есть опасность, что на некоторых кладбищах остались мины и снаряды. Прежде всего, мы должны быть осторожными, чтобы сохранить жизнь людей", - подчеркнул мэр.

В частности, из-за минной опасности запрещено посещать городское кладбище №17.

Харьковская область до сих пор остается одним из самых заминированных регионов страны. Так, только 27 марта в Купянске на неизвестном взрывном устройстве подорвался 50-летний гражданский мужчина. От полученных ран он погиб.