Россияне обстреляли четыре района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Харьковской области. Так, 27 марта враг обстреливал пограничные населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, под огнем врага находились районы населенных пунктов Тимофеевка, Красное, Купянск, Двуречная, Западное и других.

"По селу Гурьев Казачок Богодуховского района враг нанес удары с двух вертолетов. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - отметил Синегубов.

По его словам, в результате минометного удара по селу Первомайское Изюмского района повреждено частное домовладение. Обошлось без пострадавших.

Глава области в очередной раз подчеркнул, что минная опасность в области остается очень высокой. Так, в Купянске на неизвестном взрывном устройстве подорвался 50-летний гражданский мужчина. От полученных ран он погиб.

"На линии столкновения враг пытается совершать наступательные действия. За минувшие сутки оккупанты попытались продвинуться в районе Крахмального, но под огнем наших защитников отступили с потерями. Верим в ВСУ и победу Украины", - добавил он.

Напомним, 26 марта оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.