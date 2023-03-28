Вражеский дрон попал в частное предприятие в Днепре

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 28 марта атаковала Днепр беспилотниками. Есть попадание одного в частное предприятие города. Произошел пожар, который спасатели уже потушили.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг атаковал Днепропетровщину дронами. Два беспилотника военные из воздушного командования "Восход" уничтожили. Еще один - попал по частному предприятию в Днепре", - отметил Лысак.

По его словам, там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тыс. кв метров.

Несколько часов спасатели тушили пламя.

По словам главы области, погибших и пострадавших нет.

Напомним, ночью 24 марта армия страны-агрессора РФ атаковала иранскими дронами Кривой Рог в Днепропетровской области. На город оккупанты направили шесть беспилотников.

А ночью 18 марта оккупнты также атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Два из них попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске.