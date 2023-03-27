Россияне обстреляли приграничные населенные пункты Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения в Харьковской области. Так, 26 марта оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, под ударами врага были Купянск, Липцы, Стрелечья, Огурцово, Табаевка и другие города и села Харьковщины.

"В результате обстрелов Купянска повреждены 5-этажный жилой дом и частное домовладение. Также разрушены хозяйственные постройки", - отметил он.

Из минометов и другого вооружения враг обстреливал пгт Двуречная Купянского района. Там повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

По словам Синегубова, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы Харьковской ОВА.

Напомним, 25 марта в селе Тимофеевка Богодуховского района российские обстрелы уничтожили жилой дом и хозяйственные постройки, еще 2 дома повредили.