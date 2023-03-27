Оккупанты выпустили 97 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов" по Херсонщине

Российские оккупационные войска в течение суток 26 марта 20 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки армия страны-агрессора РФ совершила 20 обстрелов, выпустив 97 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

По словам главы области, есть пострадавшие среди гражданского населения: четыре человека получили ранения.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

Накануне противник совершил 49 обстрелов по жителям Херсонской области. Россияне выпустили 210 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

А 25 марта российские оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. До этого, за сутки, 24 марта, российские оккупационные войска убили двух человек в Херсонской области. Еще шесть человек получили ранения.