В Херсонской области еще два человека подорвались на минах: за день уже четверо раненых

В Херсонской области в течение 26 марта зафиксировали уже четыре случая подрыва гражданских на минах. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, один мужчина наткнулся на российскую мину, когда осматривал поле вблизи села Костырка Высокопольского района.

Часами ранее в Бериславском районе на полях взорвались еще три человека.

Таким образом, уже четыре человека с тяжелыми травмами находятся в больницах.

Прокудин призвал жителей области воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек, которые еще не осмотрели саперы, ведь все эти территории потенциально заминированы и опасны.

Напомним, Херсонская ОВА 26 марта сообщила, что на российской взрывчатке подорвались два человека вблизи села Ивановка Бериславского района. Один пострадавший потерял обе ноги, другой получил ранения грудной клетки и минно-взрывные травмы.