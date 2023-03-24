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Под Харьковом на мине взорвался водитель грузовика
24 марта в Харьковском районе в селе Ольховка сотрудник дорожно-строительной компании, управляя грузовиком, наехал на противотанковую мину.
56-летний мужчина получил минно-взрывную травму и был доставлен в больницу, сообщает Харьковская областная прокуратура.
О состоянии здоровья пострадавшего ничего не известно.
При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава области Олег Синегубов в очередной раз подчеркнул, что леса и лесополосы на деоккупированных территориях очень опасны из-за мин, оставленных российскими оккупантами.
РФ своим вторжением превратила Украину в крупнейшее минное поле в мире. Площадь заминирования составляет 250 тысяч квадратных километров. 20 марта 18-летний парень взорвался на российские мине. Он погиб на месте.