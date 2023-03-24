Под Харьковом на мине взорвался водитель грузовика

24 марта в Харьковском районе в селе Ольховка сотрудник дорожно-строительной компании, управляя грузовиком, наехал на противотанковую мину.

56-летний мужчина получил минно-взрывную травму и был доставлен в больницу, сообщает Харьковская областная прокуратура.

О состоянии здоровья пострадавшего ничего не известно.

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Глава области Олег Синегубов в очередной раз подчеркнул, что леса и лесополосы на деоккупированных территориях очень опасны из-за мин, оставленных российскими оккупантами.

РФ своим вторжением превратила Украину в крупнейшее минное поле в мире. Площадь заминирования составляет 250 тысяч квадратных километров. 20 марта 18-летний парень взорвался на российские мине. Он погиб на месте.