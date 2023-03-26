Оккупанты обстреляли Харьковскую область — уничтожили жилой дом, повредили еще несколько

Армия Российской Федерации 25 марта открывала огонь по ряду населенных пунктов Харьковской области. В селе Тимофеевка Богодуховского района российские обстрелы уничтожили жилой дом и хозяйственные постройки, еще 2 дома повредили.

Об этом 26 марта в Facebook сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Последствия обстрела села Тимофеевка Харьковской области. Фото: Facebook Олега Синегубова

За прошедшие сутки захватчики обстреляли приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В частности, под огнем окупантов находились Купянск, Волчанск, Стрилеча и другие города и села.

Россияне обстреливают приграничные районы Харьковщины. Фото: Facebook Олега Синегубова

Волчанск обстреляли из РСЗО, в результате атак также зафиксировали повреждение жилых домов.

Кроме того, в селе Шестаково Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский мужчина 70 лет. От полученных травм погиб.

За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 4,5 га территории и обезвредили 149 взрывоопасных предметов.

Напомним, накануне в селе Чернещина Изюмского района в результате вражеских обстрелов было повреждено здание храма.

Именно из-за постоянных обстрелов Харьковская ОВА начала обязательную бесплатную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей из Купянской городской громады.