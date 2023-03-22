В Харьковской области россияне обстреляли пожарную часть и уничтожили жилые дома

Российские оккупационные войска минувших суток обстреляли Харьковскую область из ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов. Во вражеский огонь попали Купянск, Волчанск, Большой Бурлук, Стрелка, Двуречная и другие приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

Во время обстрелов Купянска вражеские снаряды попали в здание пожарно-спасательной части и в 3 жилых дома, сообщил глава области Олег Синегубов.

"К счастью, за минувшие сутки среди гражданского населения никто не пострадал. В области продолжается гуманитарное разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5 га территории и обезвредили 47 взрывоопасных предметов", - написал он.

На линии столкновения россияне не оставляют попыток взломать оборону ВСУ, но украинские защитники надежно удерживают свои позиции.

20 марта оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Харьковщины, пытались прорвать оборону ВСУ. Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области.