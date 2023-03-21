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Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Харьковщины, пытались прорвать оборону ВСУ

Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Харьковщины, пытались прорвать оборону ВСУ
Правоохранители фиксируют последствия вражеских обстрелов. Фото: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковщины. За прошедшие сутки оккупанты продолжали обстреливать приграничные населенные пункты области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под огнем окупантов находилось по меньшей мере 14 населенных пунктов. В частности, из артиллерии, танков и минометов враг бил по Купянску, Волчанску, Двухлетней, Глубокому и т.д.

На Купянском направлении враг пытался безуспешно прорвать оборону ВСУ, совершив артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.

Кроме того, сегодня, около 6:00, оккупанты из минометов обстреляли село Басово. Зафиксировано более 20-ти ударов. Повреждены линии электропередачи.

Синегубов сообщил, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Также в области продолжаются работы по разминированию. Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 27 единиц взрывоопасных предметов.

Отметим, 19 марта более 10 ударов из минометов оккупанты нанесли по селу Александровка и селу Тимофеевка Богодуховского района. Там повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов.

Автор:
Светлана Манько