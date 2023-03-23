Армия РФ обстреляла четыре района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Харьковского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в селе Чернещина Изюмского района в результате вражеских обстрелов повреждено здание храма и загорелась трава на открытой территории.

В пгт Вильча и селе Волчанские хутора Чугуевского района обстрелами повреждены по меньшей мере 4 жилых дома.

В селе Ольховатка Купянского района в результате минометных обстрелов разрушен частный дом, еще 2 повреждены.

Синегубов сообщил, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, в области продолжаются мероприятия по разминированию. За прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 5,5 га территории и обезвредили еще 193 взрывоопасных предмета.

Отметим, днем ранее под вражеский огонь попали Купянск, Волчанск, Большой Бурлук, Стрелка, Двуречная и другие приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.