Армия РФ продолжает терроризировать Харьковщину: в ОВА показали последствия вражеских обстрелов (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения вел обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Огурцово, Ольховатка, Двуречная и другие населенные пункты.

Также сегодня утром оккупанты снова обстреляли Волчанск Чугуевского района. А вчера в результате обстрелов села Караическое Волчанской общины поврежден частный жилой дом, произошли пожары.

В результате вчерашних обстрелов Купянска разрушены частный жилой дом и хозяйственные постройки.

По словам главы области, пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 11 га территории и обезвредили 445 взрывоопасных предметов.

Отметим, накануне в результате обстрелов Купянска было повреждено частное домохозяйство, а в селе Кучеривка Купянского района получил ранение и был госпитализирован 65-летний гражданский мужчина.