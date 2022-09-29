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Недвижимость
Дата публикации

Ущерб Макарова от войны оценили в 3,6 миллиарда гривен

Ущерб Макарова от войны оценили в 3,6 миллиарда гривен
Фото: скриншот видео Gazeta UA

Убытки поселка Макаров Киевской области в результате войны России против Украины составили 133,5 миллиона долларов (по официальному курсу на начало 2022 года – 3,64 миллиарда гривен).

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Об этом свидетельствуют данные KSE Institute, собранные в рамках проекта "Россия заплатит". Оценка осуществлялась на основе данных через оцифровку высокоточных снимков c дронов, собранных в рамках проекта Rebuildua, инициированного SmartFarming и Vkursi Zemli.

Отмечается, что Макаров с конца февраля и по апрель страдал от постоянных ракетных и артиллерийских обстрелов россиян. За это время в бывшем райцентре было разрушено и повреждено 2305 построек — почти 30% сооружений от общего количества. Из них 704 подверглись полному или сильному разрушению.

1942, или 84,3% поврежденных и разрушенных сооружений – это частные и многоквартирные дома, таунхаусы, гаражи, теплицы и приусадебные сооружения общей площадью 327 тысяч квадратных метров. Общая сумма ущерба, причиненного жилищному фонду поселка, составляет 67,03 миллиона долларов.

Социальной же инфраструктуре Макарова нанесен ущерб на 34,2 миллиона долларов. В частности, указано, что российские войска уничтожили все три детских сада поселка, три школы и колледжа, библиотеку, четыре ветеринарных клиники, две лаборатории, частную больницу, реабилитационный центр, два музея, церковь, радиовышку, 17 продуктовых магазинов и три заведения питания.

Через повреждение и разрушение промышленной инфраструктуры войска РФ нанесли ущерб Макарову еще на 27,3 миллиона долларов. В целом оккупанты повредили и разрушили 176 объектов, относящихся к промышленной инфраструктуре, среди которых 15 из 19 складов, 71 хозяйственное сооружение и 78 промышленных зданий.

В 4,6 миллиона долларов аналитики оценили ущерб, нанесенный административной инфраструктуре пгт: в результате боевых действий были разрушены или повреждены два почтовых отделения, пожарная часть, отделение полиции, лесничество, 7 из 10 административных зданий.

Кроме того, на 400 тысяч долларов нанесен ущерб путем повреждения объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, а также зданий коммунального хозяйства.

Полный же отчет, созданный в рамках проекта Rebuildua о разрушениях в Макарове, включающий соответствующие подробные карты, можно скачать по ссылке.

Фото 2 — Ущерб Макарова от войны оценили в 3,6 миллиарда гривен

Напомним также, что ранее KSE Institute производил детальные оценки ущерба от разрушений других пригородов Киева, значительно пострадавших от российского вторжения. Так, для Бучи сумму оценили в 5,2 миллиарда гривен, для Гостомеля – в 9,5 миллиарда, для Ирпеня – в 25,3 миллиарда, для Ворзеля – в 1,4 миллиарда, для Бородянки - в 4 миллиарда. В свою очередь ущерб для села Мощун Бучанского района.   оценили в 1,1 миллиарда гривен, а села Мотыжин - "всего" в 275 миллионов.

Автор:
Тимофей Беспятов