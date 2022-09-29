Ущерб Макарова от войны оценили в 3,6 миллиарда гривен

Убытки поселка Макаров Киевской области в результате войны России против Украины составили 133,5 миллиона долларов (по официальному курсу на начало 2022 года – 3,64 миллиарда гривен).

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Об этом свидетельствуют данные KSE Institute, собранные в рамках проекта "Россия заплатит". Оценка осуществлялась на основе данных через оцифровку высокоточных снимков c дронов, собранных в рамках проекта Rebuildua, инициированного SmartFarming и Vkursi Zemli.

Отмечается, что Макаров с конца февраля и по апрель страдал от постоянных ракетных и артиллерийских обстрелов россиян. За это время в бывшем райцентре было разрушено и повреждено 2305 построек — почти 30% сооружений от общего количества. Из них 704 подверглись полному или сильному разрушению.

1942, или 84,3% поврежденных и разрушенных сооружений – это частные и многоквартирные дома, таунхаусы, гаражи, теплицы и приусадебные сооружения общей площадью 327 тысяч квадратных метров. Общая сумма ущерба, причиненного жилищному фонду поселка, составляет 67,03 миллиона долларов.

Социальной же инфраструктуре Макарова нанесен ущерб на 34,2 миллиона долларов. В частности, указано, что российские войска уничтожили все три детских сада поселка, три школы и колледжа, библиотеку, четыре ветеринарных клиники, две лаборатории, частную больницу, реабилитационный центр, два музея, церковь, радиовышку, 17 продуктовых магазинов и три заведения питания.

Через повреждение и разрушение промышленной инфраструктуры войска РФ нанесли ущерб Макарову еще на 27,3 миллиона долларов. В целом оккупанты повредили и разрушили 176 объектов, относящихся к промышленной инфраструктуре, среди которых 15 из 19 складов, 71 хозяйственное сооружение и 78 промышленных зданий.

В 4,6 миллиона долларов аналитики оценили ущерб, нанесенный административной инфраструктуре пгт: в результате боевых действий были разрушены или повреждены два почтовых отделения, пожарная часть, отделение полиции, лесничество, 7 из 10 административных зданий.

Кроме того, на 400 тысяч долларов нанесен ущерб путем повреждения объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, а также зданий коммунального хозяйства.

Полный же отчет, созданный в рамках проекта Rebuildua о разрушениях в Макарове, включающий соответствующие подробные карты, можно скачать по ссылке.

Напомним также, что ранее KSE Institute производил детальные оценки ущерба от разрушений других пригородов Киева, значительно пострадавших от российского вторжения. Так, для Бучи сумму оценили в 5,2 миллиарда гривен, для Гостомеля – в 9,5 миллиарда, для Ирпеня – в 25,3 миллиарда, для Ворзеля – в 1,4 миллиарда, для Бородянки - в 4 миллиарда. В свою очередь ущерб для села Мощун Бучанского района. оценили в 1,1 миллиарда гривен, а села Мотыжин - "всего" в 275 миллионов.