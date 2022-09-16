Ущерб Бородянке от войны оценили в 4 миллиарда гривен

Ущерб, нанесенный инфраструктуре поселка Бородянка Киевской области, по оценке аналитиков KSE Institute, составил 148,4 миллиона долларов (по курсу на 1 января, который учитывался при подсчетах, это составляло 4,05 миллиарда гривен).

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Оценка осуществлялась в рамках проекта "Россия заплатит" на основе данных оцифровки высокоточных снимков с дронов, собранных в рамках проекта RebuildUA, инициированного SmartFarming и "Вкурсе Земли".

"В начале полномасштабного вторжения России в Бородянке велись ожесточенные бои. В результате центральная улица поселка превратилась в руины - уничтожены многоэтажки, дорожное покрытие, были повалены деревья и сожжены авто", - напоминают в KSE.

В Бородянке разрушены и повреждены 1534 здания, из которых большая часть — это дома жилого фонда. Сумма ущерба, причиненного жилищному фонду и приусадебным постройкам, составляет 95 миллионов долларов.

За время войны разрушения получили 404 частных и 55 многоквартирных домов, 8 таунхаусов, 477 хозяйственных сооружений, 198 гаражей и 5 теплиц. Общая площадь этих поврежденных сооружений – 328,8 тысячи квадратных метров.

Кроме того, по оценкам экспертов, из-за разрушения 176 социальных объектов поселок получил ущерб на 24,4 миллиона долларов. В Бородянке во время войны было повреждено 7 медучреждений и 10 учебных заведений на 6,8 миллиона долларов.

Еще на 21,4 миллиона долларов российская армия нанесла ущерб промышленной инфраструктуре бывшего райцентра. В общей сложности разной степени разрушениям подверглись 198 зданий. Среди поврежденных объектов - активы таких предприятий, как "Альфапресс Интер", "Балис", "Техно Органика" и "Мишель".

В Бородянке также уничтожены почти все ключевые здания административной инфраструктуры - 6 из 8 административных зданий, отделение полиции, 2 из 4 почтовых отделений, 2 пожарные станции. Эти убытки оцениваются в 7,6 миллиона гривен.

Напомним также, что ранее KSE Institute производил подробные оценки ущерба от разрушений других пригородов Киева, которые находились под российской оккупацией. Так, для Бучи сумму оценили в 5,2 миллиарда гривен, для Гостомеля – в 9,5 миллиарда, для Ирпеня – в 25,3 миллиарда, для Ворзеля – 1,4 миллиарда. В свою очередь ущерб для села Мощун Бучанского района оценили в 1,1 миллиарда гривен, а села Мотыжин - "всего" в 275 миллионов.