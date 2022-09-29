Збитки Макарова від війни оцінили у 3,6 мільярда гривень

Збитки селища Макарів Київської області внаслідок війни Росії проти України склали 133,5 мільйона доларів (за офіційним курсом на початок 2022 року - 3,64 мільярда гривень).

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Про це свідчать дані KSE Institute, зібрані в рамках проєкту "Росія заплатить". Оцінка здійснювалася на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Vkursi Zemli.

Зазначається, що Макарів з кінця лютого і до квітня потерпав від постійних ракетних та артилерійських обстрілів росіян. За цей час у колишньому райцентрі було зруйновано та пошкоджено 2305 будівель — майже 30% споруд від загальної кількості. З них 704 зазнали повного або сильного руйнування.

1942, або 84,3% пошкоджених та зруйнованих споруд — це приватні та багатоквартирні будинки, таунхауси, гаражі, теплиці та присадибні будівлі загальною площею 327 тисячі квадратних метрів. Загальна сума збитків, завданих житловому фонду селища, складає 67,03 мільйона доларів.

Соціальній же інфраструктурі Макарова завдано збитків на 34,2 мільйона доларів. Зокрема, вказано, що російські війська знищили всі три дитячих садки селища, три школи та коледжі, бібліотеку, чотири ветеринарних клініки, дві лабораторії, приватну лікарню, реабілітаційний центр, два музеї, церкву, радіовежу, 17 продуктових магазинів та три заклади харчування.

Через пошкодження та руйнування промислової інфраструктури війська РФ завдали збитків Макарову ще на 27,3 мільйона доларів. Загалом окупанти пошкодили та зруйнували 176 обʼєктів, що належать до промислової інфраструктури, серед яких 15 з 19 складів, 71 господарська споруда та 78 промислових будівель.

У 4,6 мільйона доларів аналітики оцінили збитки, завдані адміністративній інфраструктурі смт: внаслідок бойових дій було зруйновано або пошкоджено два поштові відділення, пожежну частину, відділення поліції, лісництво, 7 з 10 адміністративних будівель.

Крім того, на 400 тисяч доларів завдано збитків через пошкодження обʼєктів електро-, газо-, тепло- та водопостачання, а також будівель комунального господарства.

Повний же звіт, створений в рамках проєкту Rebuildua про руйнування у Макарові, що включає відповідні детальні карти, можна завантажити за посиланням.

Нагадаємо також, що раніше KSE Institute робив детальні оцінки збитків від руйнувань інших передмість Києва, які значно постраждали від російського вторгнення. Так, для Бучі суму оцінили у 5,2 мільяри гривень, для Гостомеля - у 9,5 мільярда, для Ірпеня - у 25,3 мільярда, для Ворзеля - 1,4 мільярда, для Бородянки - у 4 мільярда. В свою чергу, збитки села Мощун Бучанського району оцінили у 1,1 мільярда гривень, а села Мотижин - "лише" у 275 мільйонів.