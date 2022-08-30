Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Проєкт "Штаб-квартира"
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Нерухомість
Дата публікації

Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн

Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото: gazeta.ua

Загальні втрати від руйнувань та пошкоджень внаслідок війни інфраструктури курортного селища Ворзель Київської області, що з кінця лютого до кінця березня перебувало під російською окупацією, становлять 52 мільйона доларів, свідчать оцінки аналітичного центру KSE Institute.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Як ідеться у його повідомленні, підрахунки здійснювалася на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Vkursi Zemli. Суми збитків розраховані відповідно до курсу долара станом на 1 січня 2022 року, тобто йдеться про 1,42 мільярда гривень.

Загалом внаслідок війни у Ворзелі зруйновано та пошкоджено 541 будівлю. Найбільше збитків завдано селищу через руйнування житлового фонду та присадибних будівель. Сума таких збитків сягає майже 25 мільйонів доларів, з яких 17,1 мільйонів — через пошкодження 23 багатоквартирних будинків.

Крім того, через бойові дії у селищі зруйновано або пошкоджено 173 приватних будинків та 52 таунхауси, 206 господарських споруд та 11 гаражів - загальною площею понад 139 тисяч квадратних метрів. В цілому війна РФ проти України завдала збитків майже 3 тисячам мешканців Ворзеля.

На другому місці за розміром завданих збитків — соціальна інфраструктура. Так, у селищі було пошкоджено та зруйновано 63 обʼєкти соціальної сфери на 24,3 мільйона доларів. Серед них різного ступеня руйнувань завдано 27 готелям та закладам рекреації, 4 медзакладам, 3 продуктовим магазинам та церкві.

Фото 2 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 3 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 4 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 5 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 6 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 7 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 8 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 9 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 10 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 11 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 12 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 13 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 14 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 15 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 16 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 17 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн
Фото 18 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн

"Уламки від "Градів" пошкодили місцевий дитячий будинок, іншим обстрілом росіяни знищили дитсадок "Ластівка", а у приміщенні психоневрологічної лікарні №2 облаштували штаб", - йдеться у повідомленні.

Руйнування та пошкодження 11 обʼєктів промисловості та будівництва Ворзеля експерти оцінюють у 2,8 мільйона доларів, а ще на 20 тисяч доларів було завдано збитків адміністративній інфраструктурі селища через пошкодження поштового відділення та адміністративної будівлі.

Фото 19 — Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн

Нагадаємо також, що раніше KSE Institute робив детальні оцінки збитків від руйнувань інших передмість Києва, які знаходилися під російською окупацією. Так, для Бучі суму оцінили у 5,2 мільяри гривень, для Гостомеля - у 9,5 мільярда, а для Ірпеня - у 25,3 мільярда гривень. В свою чергу, збитки села Мощун Бучанського району оцінили у 1,1 мільярда гривень, а села Мотижин - "лише" у 275 мільйонів.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов