Воєнні збитки селищу Ворзель під Києвом оцінили у $52 млн

Загальні втрати від руйнувань та пошкоджень внаслідок війни інфраструктури курортного селища Ворзель Київської області, що з кінця лютого до кінця березня перебувало під російською окупацією, становлять 52 мільйона доларів, свідчать оцінки аналітичного центру KSE Institute.

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Як ідеться у його повідомленні, підрахунки здійснювалася на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Vkursi Zemli. Суми збитків розраховані відповідно до курсу долара станом на 1 січня 2022 року, тобто йдеться про 1,42 мільярда гривень.

Загалом внаслідок війни у Ворзелі зруйновано та пошкоджено 541 будівлю. Найбільше збитків завдано селищу через руйнування житлового фонду та присадибних будівель. Сума таких збитків сягає майже 25 мільйонів доларів, з яких 17,1 мільйонів — через пошкодження 23 багатоквартирних будинків.

Крім того, через бойові дії у селищі зруйновано або пошкоджено 173 приватних будинків та 52 таунхауси, 206 господарських споруд та 11 гаражів - загальною площею понад 139 тисяч квадратних метрів. В цілому війна РФ проти України завдала збитків майже 3 тисячам мешканців Ворзеля.

На другому місці за розміром завданих збитків — соціальна інфраструктура. Так, у селищі було пошкоджено та зруйновано 63 обʼєкти соціальної сфери на 24,3 мільйона доларів. Серед них різного ступеня руйнувань завдано 27 готелям та закладам рекреації, 4 медзакладам, 3 продуктовим магазинам та церкві.

"Уламки від "Градів" пошкодили місцевий дитячий будинок, іншим обстрілом росіяни знищили дитсадок "Ластівка", а у приміщенні психоневрологічної лікарні №2 облаштували штаб", - йдеться у повідомленні.

Руйнування та пошкодження 11 обʼєктів промисловості та будівництва Ворзеля експерти оцінюють у 2,8 мільйона доларів, а ще на 20 тисяч доларів було завдано збитків адміністративній інфраструктурі селища через пошкодження поштового відділення та адміністративної будівлі.

Нагадаємо також, що раніше KSE Institute робив детальні оцінки збитків від руйнувань інших передмість Києва, які знаходилися під російською окупацією. Так, для Бучі суму оцінили у 5,2 мільяри гривень, для Гостомеля - у 9,5 мільярда, а для Ірпеня - у 25,3 мільярда гривень. В свою чергу, збитки села Мощун Бучанського району оцінили у 1,1 мільярда гривень, а села Мотижин - "лише" у 275 мільйонів.