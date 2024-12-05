Украинские торговые центры восстанавливают товарооборот и посещаемость

После значительных вызовов, вызванных военными действиями, украинские торговые центры демонстрируют положительную динамику роста товарооборота и посещаемости.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщили участники RAU Summit-2024, пишет "Интерфакс-Украина".

Опыт разных регионов

Budhouse Group:

ТРЦ Nikolsky в Харькове постепенно возобновляет работу, несмотря на массированные обстрелы в начале года. Товарооборот вырос по сравнению с 2023 годом, но до сих пор отстает от показателей 2021 года (минус 40-50% на фудхоле).

в Харькове постепенно возобновляет работу, несмотря на массированные обстрелы в начале года. Товарооборот вырос по сравнению с 2023 годом, но до сих пор отстает от показателей 2021 года (минус 40-50% на фудхоле). В Черкассах ТРЦ Lubava уже превысил довоенные показатели товарооборота на 50%, хотя фудхол еще не добился доковидных результатов.

уже превысил довоенные показатели товарооборота на 50%, хотя фудхол еще не добился доковидных результатов. Высокие показатели демонстрирует ТРЦ Forum во Львове — товарооборот превысил 2021 год на 80%.

Dragon Capital PM. В киевских ТРЦ компании (Smart Plaza Obolon, Piramida, Aladdin) и львовском Victoria Gardens зафиксировано увеличение посещаемости выше уровня доковидного периода. В торговых центрах проведена ротация арендаторов, что увеличило товарооборот на измененных площадях вдвое. Половина новых арендаторов представляет украинские бренды.

"Но мы за последние 12 месяцев сделали много качественных ротаций... И недавно с коллегами подсчитали, товарооборот на тех площадях, где мы сменили арендаторов, увеличился вдвое и больше раз. Также ежемесячно у нас есть положительная динамика товарооборота по всему ТРЦ", — сказала коммерческий директор Dragon Capital PM Наталья Кравец, подчеркнув, что половина новых арендаторов представляет украинские бренды.

БФК Gulliver (Киев). За последние 12 месяцев товарооборот вырос на 16%, количество чеков — на 5%.

Alef Estate (Днепр). Посещаемость в ТЦ компании вернулась к уровню 2021 года. Рабочие часы скорректировались через комендантский час, основной поток покупателей сместился на выходные.

ТРЦ ПортСити (Луцк). Товарооборот вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Посещаемость составляет 540 человек на 1 тыс. кв. м, что выше среднего уровня по Западной Украине (390 человек).

Отмечено, что украинские торговые центры быстро адаптируются к условиям войны, демонстрируя способность восстановления благодаря поддержке потребителей, которые увеличивают активность во многих регионах.

Однако за 10 месяцев 2024 года в Украине открылись лишь три из 13 запланированных к запуску торгово-развлекательных центров. Запуск большинства проектов девелоперы вынуждены были перенести по объективным причинам.