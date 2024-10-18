Ocean Mall сдадут в эксплуатацию до конца года: когда откроют ТРЦ

На стройплощадке торгово-развлекательного центра Ocean Mall завершаются работы, объект готовится к сдаче в эксплуатацию до конца 2024 года.

Строительные работы на ТРЦ Ocean Mall почти завершены, сообщил в комментарии Delo.ua Виталий Бойко – гендиректор компании NAI Ukraine, которая является официальным брокером ТРЦ и занимается привлечением арендаторов.

"Внутренние инженерные сети полностью сформированы. Сейчас зашивается фасад. И через три месяца нужно закончить внутренний дизайн общих зон. Ведь в 2024 году запланировано полное завершение работ и технический ввод в эксплуатацию", — пояснил Бойко.

В то же время, по его словам, коммерческое открытие ТРЦ отложено на 2025 год из-за договоренностей с главными "якорями".

"То, что было подписано до войны с главными ритейлерами мира, отстало во времени на 2,5 года и нуждается в доработке. У компаний есть изменения форматов. Переговоры продолжаются, но еще не позволяют полностью открыть объект в этом году", — подчеркнул гендиректор. NAI Ukraine .

Накануне Delo.ua писало о том, что в Киеве встраивают памятник архитектуры "Летающая тарелка" в новый ТРЦ Ocean Mall. Хотя ранее в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины обещали, что памятник архитектуры "Летающая тарелка" сохранит свою подлинность и функцию рядом с проектом ТРЦ.

Ранее анонсировалась дата открытия ТРЦ Ocean Mall 1 сентября этого года.

До этого даты запуска проекта неоднократно переносили. Сначала владелец проекта Вагиф Алиев, который выкупил Ocean Mall за $20 млн у Василия Хмельницкого, заявлял о намерении построить ТРЦ до конца 2018-го, а затем переносил дату на 2019, 2020, 2021, 2022 и вот теперь на 2024 год.

Если Ocean Mall откроется в следующем году, он станет самым крупным новым ТРЦ за годы войны: его общая площадь – 300 тыс. кв.м, арендная 110 тыс. кв.м. Кроме того, это торговый объект формата retail resort, с фокусом не только на торговую, но и развлекательную составляющую на площади 30 000 кв. м. Из уникального – здесь появится много научно-образовательного контента в современной интерактивной подаче.