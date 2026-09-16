Спрос на офисы в Киеве вырос на треть, часть пришлась на вынужденные релокации

Объем валового поглощения офисных площадей в Киеве в первом полугодии 2026 г. вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и достиг около 104 тыс. кв. м. В то же время 20–30% этого объема пришлось на вынужденные переезды компаний из зданий, поврежденных российскими обстрелами.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным компании, около 40% всех сделок в первом полугодии составили релокацию. При этом большая часть переездов была связана именно с повреждением офисной недвижимости.

За шесть месяцев около 50 тысяч кв. м офисных площадей в Киеве были частично или существенно повреждены в результате ракетных ударов. Это примерно 2% конкурентного офисного предложения столицы.

Поэтому общий объем конкурентных офисных площадей по состоянию на конец второго квартала сократился на 1,7% с начала года — до 2,08 млн кв. м.

В то же время, на рынке появилось около 15 тыс. кв. м нового предложения. В 2025 году новых офисных площадей на рынок вообще не получалось.

Средний уровень вакантности с начала года снизился на 2,5 процентного пункта — до 16%. Это уже близко к показателю конца 2021 года, когда вакантность составила 14,5%.

В бизнес-центрах класса А вакантность снизилась до 14%, что на 8 в. п. меньше, чем годом ранее. В классе B показатель составил 15,5%, сократившись на 4 в. п. в годовом исчислении.

В структуре спроса наибольшую долю занимали ИТ, высокие технологии и телекоммуникации – 48%. На производство, промышленность и энергетику пришлось 14%, на фармацевтику и медицину – 6%.

Также продолжала расти доля компаний, связанных с оборонным сектором, хотя в исследовании они распределялись между несколькими категориями бизнеса.

Арендные ставки существенно не изменились. Эффективная прайм-ставка составила $14–18 за кв. м в месяц для офисов без ремонта и $19-25 за кв. м для готовых помещений.

Запрошенные ставки в классе А находились в пределах $16–27 за кв. м в месяц, в классе B – $8–18.

В Expandia ожидают, что до конца 2026 года офисный рынок будет в целом оставаться стабильным. Основную активность будут формировать возобновление договоров и выборочное расширение компаний, тогда как ограниченное новое строительство может постепенно снижать вакантность в качественных бизнес-центрах.

Напомним, в первом полугодии 2025 года спрос на офисы в Киеве вырос на 16% - до 82 тыс. кв. м. Уже тогда аналитики фиксировали постепенное восстановление арендной активности и сокращение вакантности.