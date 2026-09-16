UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,64

+0,02

EUR

51,51

--0,01

Наличный курс:

USD

44,84

44,73

EUR

52,01

51,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Украина запустила программу долговременного медицинского ухода для ветеранов

медицина
Ветераны могут получить бесплатный долговременный уход / Depositphotos

В Украине запустили экспериментальный проект по безвозмездному долговременному медицинскому уходу для отдельных категорий ветеранов и ветеранок. Услуга предусмотрена для людей, которые из-за ранений, травм или тяжелых заболеваний нуждаются в постоянной медицинской, реабилитационной и социальной поддержке.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Долговременный уход для ветеранов

Программа продлится до 15 декабря 2026 года. Ее совместно реализуют Министерство по делам ветеранов, Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины.

Воспользоваться услугой могут, в частности, участники боевых действий и люди с инвалидностью в результате войны, если по состоянию здоровья они нуждаются в значительной помощи посторонних.

Медицинским основанием является показатель 30 баллов или менее по шкале Бартела . Такой уровень функциональных ограничений должен быть подтвержден по меньшей мере двумя оценками с интервалом не менее 28 календарных дней.

Что предполагает программа

Долговременный уход охватывает не только медицинское наблюдение. Пациентам будут оказывать комплексную помощь в соответствии с их состоянием и индивидуальными потребностями.

В частности, медицинские работники будут контролировать состояние здоровья и прием лекарств, проводить необходимые обследования и лечение, предотвращать осложнения, инфекции и пролежни, а также обеспечивать обезболивание.

Пакет также включает в себя гигиенический уход, питание, поддерживающую реабилитацию, психологическую и духовную поддержку. Членов семьи или законных представителей пациента будут обучать навыкам домашнего ухода и самообслуживания.

Услуга оплачивается из государственного бюджета через НСЗУ. Государство компенсирует медучреждению каждый день пребывания пациента в стационаре.

Размер оплаты зависит от функционального состояния человека по шкале Бартела:

  • 5452,52 грн в день – для пациентов с показателем 20 баллов или менее;
  • 3484,30 грн в день – для пациентов с показателем от 21 до 30 баллов.

Чем ниже показатель по шкале Бартела, тем в большей помощи нуждается пациент и тем выше тариф на его уход.

Как получить услугу

Для получения длительного ухода за пациентом необходимо направление семейного или лечащего врача. Оно не нужно в случае перевода человека из другого здравоохранения.

Медучреждения, отвечающие требованиям программы, заключают договоры с НСЗУ на предоставление услуг долговременного ухода.

Проект является частью новой модели непрерывной поддержки ветеранов, имеющих серьезные последствия ранений, травм или тяжелых заболеваний.

Напомним, в 2027 году в поддержку ветеранов планируется заложить в государственный бюджет около 18,5 млрд грн. Средства должны быть направлены, в частности, на жилищные программы для ветеранов-ВПЛ, медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование. Сейчас в Украине насчитывается более 1,5 млн. ветеранов.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности