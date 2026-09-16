Украина запустила программу долговременного медицинского ухода для ветеранов

В Украине запустили экспериментальный проект по безвозмездному долговременному медицинскому уходу для отдельных категорий ветеранов и ветеранок. Услуга предусмотрена для людей, которые из-за ранений, травм или тяжелых заболеваний нуждаются в постоянной медицинской, реабилитационной и социальной поддержке.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Долговременный уход для ветеранов

Программа продлится до 15 декабря 2026 года. Ее совместно реализуют Министерство по делам ветеранов, Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины.

Воспользоваться услугой могут, в частности, участники боевых действий и люди с инвалидностью в результате войны, если по состоянию здоровья они нуждаются в значительной помощи посторонних.

Медицинским основанием является показатель 30 баллов или менее по шкале Бартела . Такой уровень функциональных ограничений должен быть подтвержден по меньшей мере двумя оценками с интервалом не менее 28 календарных дней.

Что предполагает программа

Долговременный уход охватывает не только медицинское наблюдение. Пациентам будут оказывать комплексную помощь в соответствии с их состоянием и индивидуальными потребностями.

В частности, медицинские работники будут контролировать состояние здоровья и прием лекарств, проводить необходимые обследования и лечение, предотвращать осложнения, инфекции и пролежни, а также обеспечивать обезболивание.

Пакет также включает в себя гигиенический уход, питание, поддерживающую реабилитацию, психологическую и духовную поддержку. Членов семьи или законных представителей пациента будут обучать навыкам домашнего ухода и самообслуживания.

Услуга оплачивается из государственного бюджета через НСЗУ. Государство компенсирует медучреждению каждый день пребывания пациента в стационаре.

Размер оплаты зависит от функционального состояния человека по шкале Бартела:

5452,52 грн в день – для пациентов с показателем 20 баллов или менее;

3484,30 грн в день – для пациентов с показателем от 21 до 30 баллов.

Чем ниже показатель по шкале Бартела, тем в большей помощи нуждается пациент и тем выше тариф на его уход.

Как получить услугу

Для получения длительного ухода за пациентом необходимо направление семейного или лечащего врача. Оно не нужно в случае перевода человека из другого здравоохранения.

Медучреждения, отвечающие требованиям программы, заключают договоры с НСЗУ на предоставление услуг долговременного ухода.

Проект является частью новой модели непрерывной поддержки ветеранов, имеющих серьезные последствия ранений, травм или тяжелых заболеваний.

Напомним, в 2027 году в поддержку ветеранов планируется заложить в государственный бюджет около 18,5 млрд грн. Средства должны быть направлены, в частности, на жилищные программы для ветеранов-ВПЛ, медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование. Сейчас в Украине насчитывается более 1,5 млн. ветеранов.