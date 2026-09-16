ЕС готовит жесткие ограничения для соцсетей: доступ детям до 15 лет закроют

Европейский Союз готовит масштабное усиление регулирования цифровых гигантов и планирует установить минимальный возрастной порог для самостоятельного использования социальных сетей на уровне 15 лет.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен намерен официально представить законопроект под названием EU KIDS Act во время ежегодного обращения "О положении Европейского Союза" в Страсбурге. Инициатива направлена на защиту психического здоровья несовершеннолетних от вредного воздействия онлайн-платформ.

Какие ограничения предполагает проект закона

Согласно рабочей версии документа правила коснутся не только классических социальных сетей, но и видеоплатформ, магазинов приложений, онлайн-игр и чат-ботов на основе искусственного интеллекта:

Дети от 3 до 13 лет: иметь доступ исключительно к специально адаптированным сервисам и только под постоянным родительским наблюдением;

Подростки 13–14 лет: смогут создавать аккаунты на стандартных платформах только с соблюдением строгих ограничений и родительского контроля;

Проверка возраста: компании обязут проверять реальный возраст пользователей с помощью сертифицированных методов в ЕС;

Штрафные санкции: за игнорирование новых требований технологическим платформам будут грозить штрафы в размере до 6% их годового мирового оборота.

В случае принятия законопроекта, Евросоюз поддержит международную практику возрастных ограничений в интернете по примеру Австралии, которая в прошлом году впервые ввела подобные запреты для подростков до 16 лет.

Напомним, ранее ЕС потребовал сменить работу Instagram и Facebook. Европейский Союз выдвинул официальные обвинения против компании Meta Platforms из-за нарушения технологических правил в работе этих социальных сетей.