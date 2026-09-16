ЄС готує жорсткі обмеження для соцмереж: доступ дітям до 15 років закриють

Європейський Союз готує масштабне посилення регулювання цифрових гігантів і планує встановити мінімальний віковий поріг для самостійного користування соціальними мережами на рівні 15 років.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має намір офіційно представити законопроєкт під назвою EU KIDS Act під час щорічного звернення "Про становище Європейського Союзу" в Страсбурзі. Ініціатива спрямована на захист психічного здоров’я неповнолітніх від шкідливого впливу онлайн-платформ.

Які обмеження передбачає проєкт закону

Згідно з робочою версією документа, правила торкнуться не лише класичних соціальних мереж, а й відеоплатформ, магазинів застосунків, онлайн-ігор та чат-ботів на основі штучного інтелекту:

Діти від 3 до 13 років: матимуть доступ виключно до спеціально адаптованих сервісів і лише під постійним батьківським наглядом;

Підлітки 13–14 років: зможуть створювати акаунти на стандартних платформах лише з дотриманням суворих обмежень та обов'язкового батьківського контролю;

Перевірка віку: компанії зобов’яжуть перевіряти реальний вік користувачів за допомогою сертифікованих у ЄС методів;

Штрафні санкції: за ігнорування нових вимог технологічним платформам загрожуватимуть штрафи в розмірі до 6% від їхнього річного світового обороту.

У разі ухвалення законопроєкту Євросоюз підтримає міжнародну практику вікових обмежень в інтернеті за прикладом Австралії, яка торік уперше запровадила подібні заборони для підлітків до 16 років.

Нагадаємо, раніше ЄС вимагав змінити роботу Instagram та Facebook. Європейський Союз висунув офіційні звинувачення проти компанії Meta Platforms через порушення технологічних правил у роботі зазначених соціальних мереж.