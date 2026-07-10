ЄС вимагає змінити роботу Instagram та Facebook: про що йдеться

Європейський Союз висунув офіційні звинувачення проти компанії Meta Platforms через порушення технологічних правил у роботі Instagram та Facebook.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Від техногіганта вимагають змінити механізми автоматичного відтворення відео та нескінченного прокручування стрічки. У разі відмови компанії загрожують масштабні фінансові санкції.

Наразі соцмережі перебувають під пильною увагою в усьому світі через побоювання, що вони провокують кризу психічного здоров'я серед підлітків, через що деякі уряди вже розглядають можливість повного блокування доступу для неповнолітніх.

Ризики алгоритмів

Технологічний регулятор ЄС наголосив, що Meta не змогла адекватно оцінити ризики залежності, які виникають через високоперсоналізовані рекомендації. Функції автозапуску та безкінечного скролінгу постійно забезпечують користувачів новим контентом, що стимулює їх залишатися в додатках якомога довше.

На думку Комісії, формат роликів Reels та Stories у Facebook та Instagram безпосередньо сприяє надмірному або компульсивному споживанню інформації.

Регулятор вимагає, щоб Meta за замовчуванням вимкнула автозапуск та нескінченне прокручування, впровадила обов'язкові дієві перерви для екрана та переналаштувала рекомендаційну систему, зменшивши її орієнтацію на штучне залучення.

Позиція Meta

У компанії Meta категорично не погоджуються з висунутими звинуваченнями. Речник компанії Бен Волтерс заявив, що ці висновки не враховують значних кроків, які вже було зроблено для захисту підлітків.

Він нагадав, що з початку розслідування Meta запустила спеціальні підліткові акаунти з автоматичним захистом і розширеним батьківським контролем, який дає змогу блокувати Instagram уночі та обмежувати денний час використання 15 хвилинами. Компанія планує продовжувати конструктивний діалог з ЄС.

Наразі компанії загрожує штраф у розмірі до 6% від її світового річного обороту, проте вона має час відповісти на звинувачення до винесення остаточного вердикту.

Тиск на технологічних гігантів

Подібні проблеми Meta має не лише в Європі. Нещодавно компанія не змогла спростувати заяви 29 генеральних прокурорів штатів США, які також звинуватили Facebook та Instagram у навмисному викликанні залежності у дітей.

Крім того, нинішні претензії ЄС повторюють звинувачення проти платформи TikTok, висунуті у лютому, коли від її керівництва вимагали аналогічних змін у структурі додатка.

Паралельно Єврокомісія веде й інші розслідування проти Meta. Зокрема, вивчаються так звані "ефекти кролячої нори" в Instagram та Facebook, коли алгоритми затягують користувачів у тривалий перегляд схожого контенту.

Окреме провадження стосується заходів безпеки для недопущення на платформи дітей віком до 13 років, де за порушення правил також передбачені серйозні штрафи.

Раніше повідомлялося, що ЄС посилює розслідування проти Meta через дизайн соцмереж, що викликає залежність у дітей. Європейський Союз готується посилити розслідування проти компанії Meta Platforms Inc. Регулятори планують висунути попередні звинувачення в тому, що інтерфейси та алгоритми соцмереж Facebook та Instagram навмисно розроблені так, щоб викликати залежність у неповнолітніх користувачів.