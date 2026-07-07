Позов на $1,4 трлн: у США вимагають оштрафувати Meta за алгоритми соцмереж

Компанія Meta Platforms заявила у судовому поданні, що чотири американські штати вимагають від неї стягнення штрафів на суму в $1,4 трильйона. Техногіганта звинувачують у тому, що він навмисно розробив платформи Facebook та Instagram так, щоб викликати залежність у неповнолітніх користувачів, та вводив суспільство в оману щодо їхньої безпеки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Сума позову, яку раніше не розголошували, є майже тотожною ринковій капіталізації всієї корпорації Meta, яка становить близько $1,5 трильйона. Повідомлення з'явилося напередодні судового процесу в Окленді, штат Каліфорнія, запланованого на серпень 2026 року. Позов проти компанії спільно подали генеральні прокурори Каліфорнії, Колорадо, Кентуккі та Нью-Джерсі.

Meta назвала цю суму абсолютно необґрунтованою та додала, що санкція такого розміру не має аналогів в історії правозастосування у сфері захисту прав споживачів.

Як розраховували суму збитків

Подання штатів наразі засекречені, проте під час судових слухань у червні прокурори пояснили логіку розрахунків. Суму сформували шляхом множення кількості виявлених порушень на розміри штрафів, встановлені законами конкретних штатів. Кількість порушень базується на орієнтовній кількості підлітків та молодих користувачів, які постраждали від дій Meta.

Загалом позов проти корпорації у федеральному суді підтримали 29 штатів. Більшість із них стверджують, що Meta порушила федеральний Закон про захист конфіденційності дітей в інтернеті, збираючи дані неповнолітніх без належної згоди батьків. Під час судового процесу, розглядатимуть як федеральні претензії, так і звинувачення згаданих чотирьох штатів у порушенні місцевого законодавства про захист прав споживачів.

Meta повністю відкидає звинувачення. У компанії заявили, що генеральні прокурори не мають доказів умисного обману, оскільки "залежність від соціальних мереж" не є офіційно визнаним психіатричним станом. Відповідно, заяви компанії про те, що її платформи не викликають залежності, нібито не можуть вважатися неправдивими. Ще 14 штатів висунули претензії за власними законами, їх розглядатимуть на окремому процесі у лютому 2027 року.

Масштабна криза підліткового ментального здоров'я

Минулого місяця суд відхилив клопотання Meta про скасування судового розгляду, оскільки досі існують фактичні суперечки щодо того, чи створювалися платформи із розрахунком на залежність і чи орієнтувала їх компанія на дітей. Генеральний прокурор Каліфорнії після цього рішення наголосив, що Meta ставила прибуток вище за безпеку дітей, і пообіцяв притягнути компанію до повної відповідальності за підліткову кризу ментального здоров'я.

Meta — не єдина компанія під ударом. Платформи Snapchat, YouTube та TikTok також стикаються з тисячами подібних позовів у США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС посилює розслідування проти Meta через дизайн соцмереж, що викликає залежність у дітей. Європейський Союз готується посилити розслідування проти компанії Meta Platforms Inc. Регулятори планують висунути попередні звинувачення в тому, що інтерфейси та алгоритми соцмереж Facebook та Instagram навмисно розроблені так, щоб викликати залежність у неповнолітніх користувачів.