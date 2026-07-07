Иск на $1,4 трлн: в США требуют оштрафовать Meta за алгоритмы соцсетей

Компания Meta Platforms заявила в судебном представлении, что четыре американских штата требуют от нее взыскания штрафов на сумму в $1,4 триллиона. Техногигант обвиняется в том, что он намеренно разработал платформы Facebook и Instagram так, чтобы вызвать зависимость у несовершеннолетних пользователей, и вводил общество в заблуждение относительно их безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Сумма иска, которую ранее не разглашали, почти тождественна рыночной капитализации всей корпорации Meta, которая составляет около $1,5 триллиона. Сообщение появилось в преддверии судебного процесса в Окленде, штат Калифорния, запланированного на август 2026 года. Иск против компании совместно подали генеральные прокуроры Калифорнии, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси.

Meta назвала эту сумму абсолютно необоснованной и добавила, что санкция такого размера не имеет аналогов в истории правоприменения в сфере защиты прав потребителей.

Как рассчитывали сумму ущерба

Представления штатов сейчас засекречены, однако во время судебных слушаний в июне прокуроры объяснили логику расчетов. Сумма была сформирована путем умножения количества выявленных нарушений на размеры штрафов, установленные законами конкретных штатов. Количество нарушений базируется на ориентировочном количестве подростков и молодых пользователей, пострадавших от действий Meta.

В общей сложности иск против корпорации в федеральном суде поддержали 29 штатов. Большинство из них утверждают, что Meta нарушила федеральный Закон о защите конфиденциальности детей в интернете, собирая данные несовершеннолетних без должного согласия родителей. В ходе судебного процесса будут рассматриваться как федеральные претензии, так и обвинения упомянутых четырех штатов в нарушении местного законодательства о защите прав потребителей.

Meta полностью отвергает обвинения. В компании заявили, что у генеральных прокуроров нет доказательств умышленного обмана, поскольку "зависимость от социальных сетей" не является официально признанным психиатрическим состоянием. Соответственно заявления компании о том, что ее платформы не вызывают зависимости, якобы не могут считаться ложными. Еще 14 штатов выдвинули претензии по своим законам, их будут рассматривать на отдельном процессе в феврале 2027 года.

Масштабный кризис подросткового ментального здоровья

В прошлом месяце суд отклонил ходатайство Meta об отмене судебного разбирательства, поскольку до сих пор существуют фактические споры относительно того, создавались ли платформы с расчетом на зависимость и ориентировала ли их компания на детей. Генеральный прокурор Калифорнии после этого решения подчеркнул, что Meta ставила прибыль выше безопасности детей, и пообещал привлечь компанию к полной ответственности за подростковый кризис ментального здоровья.

Meta – не единственная компания под ударом. Платформы Snapchat, YouTube и TikTok также сталкиваются с тысячами подобных исков в США.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС ужесточает расследование против Meta из-за дизайна соцсетей, что вызывает зависимость у детей. Европейский Союз готовится ужесточить расследование против компании Meta Platforms Inc. Регуляторы планируют предъявить предварительные обвинения в том, что интерфейсы и алгоритмы соцсетей Facebook и Instagram специально разработаны так, чтобы вызвать зависимость у несовершеннолетних пользователей.