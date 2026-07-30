НБУ готовит новый пакет валютных послаблений – Андрей Пышный

Национальный банк Украины завершает согласование с Международным валютным фондом нового пакета валютной либерализации, предусматривающего смягчение ограничений для бизнеса, физических лиц и финансового рынка.

Об этом во время прессбрифинга сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Регулятор уже завершил основную часть консультаций с МВФ и в ближайшее время планирует окончательно утвердить соответствующие решения, заявил глава НБУ:

"Одна из новостей состоит в том, что в ближайшее время уже будет финализировано и окончательно принято решение. Мы завершили значительную часть переговоров и обсуждений с нашими коллегами из Международного валютного фонда. Будет обнародован значительный пакет валютной либерализации, который коснется физических лиц, в том числе предприятий".

Подготовленный пакет подразумевает расширение возможностей для украинского бизнеса в проведении внешнеэкономических и финансовых операций. Для физлиц НБУ планирует смягчить ограничения на валютно-обменные операции и трансграничные переводы, а для финансового рынка планирует уточнить условия работы финансовых учреждений в рамках следующего этапа валютной либерализации.

Постепенная отмена валютных ограничений остается одним из приоритетов регулятора с 2023 года, когда НБУ приступил к поэтапному переходу к более гибкой валютной политике. Новые шаги отвечают макроэкономическому прогнозу и должны поддержать украинское производство и экономический рост. Детали пакета и соответствующие нормативные акты регулятор планирует обнародовать в ближайшие дни, резюмировал Андрей Пышный.

Напомним, что Кабинет министров повторно одобрил законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления до 150 евро, и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

В правительстве отметили, что эти изменения должны гармонизировать законодательство Украины с правилами ЕС.