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Европа выделяет €10 млрд на строительство семи гиг-фабрик искусственного интеллекта

Евро
Европа выделяет €10 млрд на строительство семи гиг-фабрик искусственного интеллекта / Unsplash

Европейская комиссия профинансирует создание семи гиг-фабрик искусственного интеллекта по всему блоку, выделив на это €10 млрд ($11,5 млрд). Инициатива призвана сократить технологический разрыв с США и Китаем в области новейших технологий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление данные Reuters.

Сначала планировалось строительство пяти объектов, однако количество увеличилось до семи из-за высокой заинтересованности со стороны стран-членов. В рамках проекта Евросоюз рассчитывает привлечь не менее 20 млрд евро частных инвестиций.

  • Технологическая оснастка: новые объекты объединят передовые процессоры искусственного интеллекта, программное обеспечение, облачные технологии, высокоскоростное соединение и дата-центры.
  • Дополнение сети: гиг-фабрики будут работать дополнительно к уже существующим 19 ИИ-фабрикам в разных странах Евросоюза.
  • Стратегическая цель: обеспечить суверенный доступ к масштабным вычислительным мощностям в условиях ускоренного развития технологий.

Как заявила еврокомиссар по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Виркунен, доступ к масштабируемым вычислительным мощностям является стратегической необходимостью для Европы.

График реализации и участники

К участию в проекте допускаются консорциумы и специально созданные юридические лица (SPV), в состав которых могут входить разработчики технологий, провайдеры облачных услуг, государственные структуры и инвесторы.

Тендерный процесс продлится до 12 ноября. Победителей Еврокомиссия планирует объявить в начале 2027, а сами объекты должны начать работу в течение 18 месяцев с момента подписания контрактов.

Напомним, ранее США предложили Евросоюзу создать альянс в сфере ИИ для совместной борьбы с технологическим влиянием Китая и формирование единого рынка передовых разработок.

Автор:
Максим Кольц