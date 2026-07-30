НБУ готує новий пакет валютних послаблень – Андрій Пишний

Національний банк України завершує погодження з Міжнародним валютним фондом нового пакета валютної лібералізації, який передбачає пом'якшення обмежень для бізнесу, фізичних осіб та фінансового ринку.

Про це під час пресбрифінгу повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Регулятор уже завершив основну частину консультацій із МВФ і найближчим часом планує остаточно затвердити відповідні рішення, заявив голова НБУ:

“Одна із новин полягає в тому, що найближчим часом вже буде фіналізовано та остаточно ухвалено рішення. Ми завершили значну частину перемовин і обговорень з нашими колегами з Міжнародного валютного фонду. Буде оприлюднено значний пакет валютної лібералізації, який торкнеться фізичних осіб, у тому числі підприємств”.

Підготовлений пакет передбачає розширення можливостей для українського бізнесу у проведенні зовнішньоекономічних і фінансових операцій. Для фізичних осіб НБУ планує пом'якшити обмеження на валютно-обмінні операції та транскордонні перекази, а для фінансового ринку планує уточнити умови роботи фінансових установ у межах наступного етапу валютної лібералізації.

Поступове скасування валютних обмежень залишається одним із пріоритетів регулятора з 2023 року, коли НБУ розпочав поетапний перехід до більш гнучкої валютної політики. Нові кроки відповідають макроекономічному прогнозу та мають підтримати українське виробництво й економічне зростання. Деталі пакета та відповідні нормативні акти регулятор планує оприлюднити найближчими днями, резюмував Андрій Пишний.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів повторно схвалив законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення до 150 євро, та направив його на розгляд Верховної Ради.

В уряді зазначили, що ці зміни мають гармонізувати українське законодавство з правилами ЄС.