Кабмін затвердив новий порядок ведення реєстру "Оберіг": що зміниться

Кабінет Міністрів затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг". Документ визначає, як дані потрапляють до системи, як їх оновлювати, перевіряти, а за потреби – виправляти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Відомості до реєстру "Оберіг" вносять протягом п’яти робочих днів після їх надходження. Процес відбувається двома шляхами:

автоматично через електронний обмін з іншими державними системами, реєстрами та базами даних;

вручну на підставі інформації від самої особи, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти, ТЦК та СП чи військових частин.

Оновлення, перевірка та виправлення даних

Актуалізація відомостей у системі "Оберіг" здійснюється в автоматичному режимі або уповноваженими працівниками. Будь-які дані, надані особою особисто, проходять обов'язкову перевірку та зіставлення з уже наявною інформацією в Реєстрі.

Уточнення або виправлення недостовірної інформації в реєстрі "Оберіг" можливе в автоматичному режимі або за зверненням громадянина. Для коригування даних подається заява до органу ведення Реєстру, де людина перебуває на військовому обліку.

Якщо помилкові дані внесено іншим органом, звертатися необхідно безпосередньо до нього. Якщо помилка надійшла з іншої державної системи, її виправляють на підставі уточненої інформації від відповідного держоргану.

Способи перевірки інформації

Дізнатися інформацію про себе в реєстрі "Оберіг" можна безоплатно трьома способами:

через застосунок "Резерв+";

через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (за наявності технічної можливості);

шляхом подання письмового запиту до районного чи міського ТЦК та СП за місцем перебування на обліку.

Довідково

"Оберіг" – це єдиний державний електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів, який є цифровою основою військового обліку в Україні. Система взаємодіє з іншими державними реєстрами та інформаційними системами. Це дає змогу автоматично перевіряти та підтягувати деякі дані без додаткових довідок, паперових витягів і повторних звернень людини.

Раніше повідомлялося, що уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів. Відтепер вони створюються виключно в електронному форматі